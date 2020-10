Ex-volante vascaíno morre de infarto aos 36 anos

Coutinho quando atuava pela equipe do Figueirense | Foto:Divulgação/ Figueirense

Coutinho, ex-volante do Vasco, morreu aos 36 anos após sofrer infarto dentro de casa

Ex-jogador do Vasco, Coutinho, de 36 anos, morreu no último domingo (4) após sofrer um infarto em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos no Rio, enquanto almoçava com a esposa. Coutinho chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perisse. Porém, não resistiu e faleceu.

O Vasco lamentou a morte do atleta em seu site oficial. “O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Rafael Coutinho, cria das categorias de base do clube, que defendeu a equipe profissional entre 2003 e 2007. Ele faleceu neste domingo (4/10), em Búzios, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, vítima de um infarto fulminante”, diz o comunicado.

Além do Vasco, Coutinho também atuou em outras várias equipes do futebol brasileiro, como Botafogo, Fortaleza, Figueirense, Guarani e Portuguesa.

