Internacional goleia o Juventude e entra no G4 do Brasileirão

Nesta segunda-feira, Internacional e Juventude fecharam a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, o Colorado goleou a equipe de Caxias do Sul por 4 a 0.

Esta é a terceira vitória seguida da equipe na competição. Com este resultado, o Inter chega a 42 pontos e pode dormir no G4 caso o Corinthians não vença o Red Bull Bragantino.

Do outro lado, o Juventude tem 17 pontos e amarga a lanterna da competição. Com isso, o time de Umberto Louzer chega a quatro jogos sem vencer.

O time de Mano Menezes agora volta a campo para enfrentar o Corinthians. As equipes se enfrentam no domingo, ás 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Já o Juventude duela com o Avaí, no sábado, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi.

O Internacional levou perigo aos 16 minutos. Após tabelar com Maurício, Bustos cruzou na entrada da área para Wanderson, que mandou uma bomba no gol, mas viu Pegorari fazer boa defesa. Pouco depois, o Inter teve uma bola parada a seu favor, mas na cobrança, De Pena mandou em cima da barreira. O Inter também teve mais uma chance com Maurício, que assustou a defesa do time de Caxias.

Depois de pressionar o Juventude, o Internacional finalmente abriu o placar aos 38 minutos. Johnny recebeu na área e cabeceou para o gol. Na sequência, a equipe alviverde respondeu, mas o chute de Felipe Pires saiu fácil para defesa de Daniel. Nos acréscimos, após revisão do VAR, o árbitro deu pênalti para o Colorado após Alemão ser derrubado na área. Na cobrança, Carlos De Pena parou na defesa de Pegorari, mas no rebote Wanderson estufou a rede.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, o Colorado ampliou. Wanderson foi até o fundo e cruzou na medida para Johnny, que cabeceou sem chance para o goleiro. Aos 16, em mais uma jogada com participação do camisa 11, Alemão recebeu na área e cabeceou, mas a bola ficou com o arqueiro. Vitão chegou a fazer o quarto, que acabou anulado, depois de revisão do VAR, devido a um toque de mão de Wanderson.

Já na reta final, o Inter teve mais uma penalidade a seu favor. O árbitro marcou o pênalti depois de revisar no VAR a entrada de Nogueira em Edenílson dentro na área. O próprio camisa 8 foi para a cobrança e converteu para fechar a goleada. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 30/08/2022/

