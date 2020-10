Rede social do Paysandu é líder mundial de engajamento entre os clubes da Terceira Divisão, diz site espanhol

Papão liderou o número de engajamento no mês de setembro – (Foto:Reprodução)

O perfil oficial do Paysandu no Instagram foi destaque no site espanhol feito por economistas “Deportes Finanzas”, que apontou o Papão como líder de engajamento de todos os clubes das Terceiras Divisões do Mundo no mês de setembro.

O Papão é o perfil do futebol do Norte com mais seguidores no Instagram com 285 mil, seguido do Remo com 236 mil. No mês de setembro, o Paysandu teve 833 mil de engajamento nesta plataforma, seguido do Santa Cruz-PE com 496 mil, do Desportivo La Coruña (Espanha) 377 mil e o Clube do Remo fechando o TOP 4 com 374 mil.

Os números positivos pode ajudar o Paysandu a buscar novas fontes de receitas, principalmente nesse momento delicado de pandemia, já que grandes empresas buscam explorar e esse tipo de mercado.

VEJA OS 10 PRIMEIROS CLUBES DE ENGAJAMENTO NO ÂMBITO MUNDIAL EM SETEMBRO DE 2020

1 – Paysandu – 833 mil

2 – Santa Cruz – 496 mil

3 – Desportivo La Coruña (Espanha) 377 mil

4 – Clube do Remo – 374 mil

5 – Dynamo Dresden (Alemanha) – 319 mil

6 – Sunderland (Inglaterra) – 301 mil

7 – Sakaryaspor (Turquia) – 281 mil

8 – Hull Citty (Inglaterra) – 261 mil

9 – Kocaelispor (Turquia) – 222 mil

10 – SSC Bari (Itália) – 221 mil

Por:Fabio Will

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...