EXATA – Serviços em Segurança e Saúde do Trabalhador (SST) esta atendendo em Novo Progresso

A EXATA é uma empresa, especializada na prestação de serviços de altíssima qualidade nas áreas de segurança e medicina ocupacional. Sua principal diretriz é atuar em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho 2 Emprego e as Instruções Normativas (IN) do Ministério da Previdência Social.

Atendimento na recepção da Exata

A sede da EXATA fica estrategicamente localizada na região central de Novo Progresso (PA), na avenida Jamanxim em frente a Mundial Motos (uma quadra abaixo da rotatória do Garimpeiro). Para garantir a satisfação de seus clientes, dispõe de um renomado quadro de funcionários, todos com registro profissional.

Com a implantação de consultório para atendimento medico, dispomos agora de diversas salas, visando a agilidade e conforto de nossos clientes.

O atendimento ao público é realizado na sede de segunda a sexta-feira, das 07h30mn às 11h30mn, e das 13h30mn às 17h30mn. A capacidade diária de atendimentos e a qualidade do serviço é assegurada pelo Médico JORACY EMILIO ALVES – CRM-PA 8428 RE 169- com ampla experiência na área de saúde ocupacional. A EXATA traz maior eficiência na realização dos exames médicos ocupacionais, exames complementares (rede de assistência completa) e na liberação do atestado de saúde ocupacional (ASO) com médico do trabalho todo o tempo presente.

Contratar a EXATA traz melhoria na qualidade de vida do trabalhador e mais produtividade e lucro para o empregador. Desta maneira, são evitadas ações trabalhistas, e as suas penalidades legais, que prevêem multas, fixadas entre 1.126 e 6.304 UFIRs.

CARTA DE APRESENTAÇÃO E PROPOSTA DE TRABALHO

A Empresa EXATA SAUDE OCUPACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.086.798/0001-40 e localizada na Av. Jamanxim nº 600, Bairro Rui Pires de Lima, nesta cidade, município e comarca de Novo Progresso, Estado do Pará, se fez instalar com o propósito de oferecer à classe empregadora e de empregados seus serviços os quais se darão na esfera genuinamente ocupacional. Com foco na inovação do conceito de promover a saúde no meio corporativo disponibilizamos instalação bem como equipe treinada para realizar serviços completos no tocante a higiene, segurança e medicina do trabalho com compromisso de bem atender nossa clientela assim como bem aplicar a legislação trabalhista.

Orientados por elas, seguimos cada uma das normas regulamentadoras (NR1 a NR36) além de estarmos sempre vigilantes com relação à atualização diante das constantes implementações legislativas. Assim sendo poderíamos mencionar como produtos e serviços disponibilizados: os programas, laudos, avaliações e treinamentos diversos entre outros, mas também: avaliações medicas, exames complementares, emissão de ASO, assessoria completa e demais serviços da natureza aqui não mencionados.

Possibilitamos um incremento considerável na agilidade de todos os serviços prestados com destaque para a brevidade no fornecimento de laudos técnicos e relatórios administrativos e em especial a maior eficiência na realização dos exames médicos ocupacionais, exames complementares (rede de assistência completa) e na liberação do atestado de saúde ocupacional (ASO) com médico do trabalho todo o tempo presente.

A frase “MAIS SAÚDE PARA O TRABALHADOR; MAIS SEGURANÇA PARA O EMPREGADOR”, retrata bem a filosofia de nossa empresa.

Convencida de seu importante papel no que se refere à sua atividade que poderá em muito contribuir com as empresas em cumprir com suas obrigações legais nesta área e zelar pela saúde de seus colaboradores, a EXATA chega em Novo Progresso e região contando com o reconhecimento e seu acolhimento.

Solicite uma visita e vamos trabalhar juntos.

Nossos cumprimentos e agradecimentos

