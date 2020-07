Rio Jamanxim- Motoristas de caminhões desrespeitam interdição de ponte ameaçada de cair

Ponte está interditada para veículos, mas motoristas desrespeitam a norma:(Fotos:Ascom Semma)

A reportagem do Jornal Folha do Progresso flagrou, na semana passada, um caminhão carregado de madeiras e um caminhão boiadeiro sobre a ponte do rio jamanxim, interditada desde o inicio do ano com a cheia do rio, parte da estrutura foi levada.

A prefeitura interditou a ponte para veículos e uma balsa foi colocado à disposição dos usuários que evitam passar por ela devido o custo do transporte, preferem se arriscar.

A prefeitura Municipal determinou o fechamento da ponte e a recuperação da estrutura, somente será feita com a baixa do rio, a previsão para o mês de Agosto iniciar a obra de recuperação , a ponte está ameaçada de desabamento , um pilar de sustentação caiu.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

