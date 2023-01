Exclusivo: veja imagens de radicais bolsonaristas plantando bomba em caminhão perto do aeroporto de Brasília

(Foto:Reprodução) – O Fantástico teve acesso exclusivo à investigação que apura o passo a passo do plano terrorista e revela, em primeira mão, a identidade do terceiro envolvido no caso. Neste domingo (15), ele e os outros dois homens foram denunciados pela Justiça.

O Fantástico teve acesso exclusivo à investigação da Polícia Civil do Distrito Federal que apura o passo a passo do plano terrorista e revela em primeira mão a identidade do terceiro envolvido no caso.

O terceiro acusado de ser cúmplice do plano é Wellington Macedo de Souza. Bolsonarista radical com forte presença nas redes sociais, Wellington teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes por incentivar atos antidemocráticos no dia 7 de setembro de 2021. Desde então, cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, frequentava o acampamento bolsonarista.

Segundo a investigação, Alan recebeu a bomba de George no QG do Exército e, então, teve a ajuda de Wellington, que dirigiu até o local do atentado. Foi o monitoramento da tornozeleira eletrônica dele que permitiu à polícia refazer os passos dos dois naquela noite, e o Fantástico obteve, com exclusividade, as imagens da ação dos criminosos.

Através das câmeras de segurança de uma loja e do próprio caminhão onde a bomba foi plantada, é possível ver o momento em que o carro de Wellington se aproxima lentamente do veículo, para que Alan coloque a bomba. (As informações são do G1 globo).

