Pará tem alertas de incidência de raios e tempestades para os próximos dias

(Foto:Reprodução) – Recomendação dos especialistas é evitar lugares abertos e se abrigar em prédios ou dentro de carros.

Segundo a meteorologia, nesses próximos dias pode aumentar a incidência de raios e tempestades no Pará. O fenômeno acende um alerta para a população paraense.

A recomendação dos especialistas é evitar lugares abertos e se abrigar em prédios ou dentro de carros, por exemplo.

Dentro de casa, é preciso se afastar de portas e janelas com grade de metal. É importante não usar celular ligado na tomada, se mantendo longe de objetos ligados às redes elétrica e telefônica.

Em casos de espaços abertos, a dica é procurar abrigo sempre que o tempo ficar encoberto e não somente quando a chuva cair.

Nesta semana, duas pessoas ficaram feridas depois que um raio atingiu uma casa no nordeste do estado. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 16/01/2023/11:12:17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...