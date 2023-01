Pará: Motociclista é preso após atropelar mãe e bebê; criança morreu

(Foto:Reprodução) – Francivaldo Silva dos Santos, vulgo “Coreano”, foi preso na sexta-feira (13), após o atropelamento que resultou na morte de Brian Riquelme, de apenas 3 meses, no município de Óbidos, no oeste do Pará.

De acordo com informações, a criança estava no colo da mãe, que seguia pela Rua Siqueira Campos, quando foi atingida por uma motocicleta. Com o impacto, o bebê foi lançado cerca de 10 metros do local do acidente.

Populares disseram que o motociclista apresentava sinais de embriaguez, e quando atingiu mãe e filho, estava em alta velocidade.

Os profissionais de saúde do município se mobilizaram para o atendimento às vítimas, contudo, o bebê morreu momento antes de ser transferido com a mãe para Santarém.

À imprensa, o pai de Brian, o músico Adílio Cione, mesmo no momento de dor, cobrou punição em relação ao motociclista atropelador. Ele acompanha a esposa Aldalena Ferreira Vieira, internada no Hospital Municipal de Santarém. A vítima sobrevivente do atropelamento está consciente e seu quadro clínico é considerado estável. O casal não participou do enterro do filho.

Segundo a Polícia Civil, Coreano foi autuado em flagrante pela prática de crime de homicídio culposo em concurso com o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

“Assim que tomou conhecimento do fato, a equipe de policiais civis empreendeu diligências no sentido de chegar à autoria do delito, já que o condutor, que não era o proprietário da motocicleta, evadiu-se do local”, disse o Superintendente Regional da Polícia Civil, delegado Jamil Casseb.

FICHA CRIMINAL EXTENSA

Francivaldo Silva dos Santos é apontado como integrante de facção criminosa, já responde pela prática dos crimes de homicídio tentado e consumado, cumprindo pena, atualmente, em regime aberto.

Conforme a polícia, em razão da grande comoção social e risco de manifestação popular, a transferência do custodiado para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura(CRASHM), em Santarém, foi realizada pela aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará(GRAESP) com apoio da Superintendência, da 16ª Seccional e do Núcleo de Apoio à Inteligência. (Com informações do O Impacto).

