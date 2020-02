Exército dá apoio logístico a venezuelanos que chegam de Roraima

(Foto:Divulgação Exército) – A intenção do Governo Federal é potencializar a interiorização e reduzir a pressão migratória existente no Estado de Roraima.

A ação é comandada pelo 8º Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro, na capital paraense, e seguirá até 23 de fevereiro. Na prática, o Exército apoia com transporte terrestre os imigrantes venezuelanos que chegam a Belém, vindos da capital do Estado de Roraima, Boa Vista, com destino final em outras cidades brasileiras.

A intenção do governo central é potencializar a interiorização e reduzir a pressão migratória existente no Estado de Roraima. A ação começou há uma semana, em 27 de janeiro, quando Belém recebeu o primeiro grupo de interiorizados do ano de 2020, composto por 49 imigrantes, entre eles, sete crianças de zero a dois anos de idade.

Em 27 de janeiro foi inaugurado inclusive o alojamento de trânsito para os imigrantes, possibilitando que Belém possa fazer parte de uma estratégia do Governo Federal, em conjunto com as Forças Armadas, que viabiliza 12 alojamentos de trânsito no Brasil. Os 12 alojamentos têm base nas 12 Regiões Militares, das Forças Armadas no país.

A cooperação interinstitucional é coordenada pelo Governo Federal, com o auxílio das Forças Armadas e agências da Organização das Nações Unidas, como a Organização Internacional para Migração (OIM), entre outras entidades colaboradoras, algumas vinculadas à igreja Assembleia de Deus.

Por:Redação Integrada, com informações do Exército Brasileiro

