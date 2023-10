Exército identifica suspeitos de furto de metralhadoras e investiga elo com o crime organizado

Exército planeja tomar medidas internas após furto (EBC / Arquivo)

Entre os suspeitos estão militares que cumpriam plantão no feriado de 7 de Setembro

O Exército identificou três militares sob suspeita de envolvimento no furto de 21 metralhadoras no Arsenal de Guerra de São Paulo, localizado em Barueri, na Grande São Paulo. Além disso, uma investigação está em curso para determinar se o trio teria sido cooptado por facções criminosas para o desvio das armas.

De acordo com informações fornecidas a oficiais que supervisionam a investigação, a principal hipótese sugere que o roubo das metralhadoras ocorreu durante o feriado do Dia da Independência, em 7 de setembro, quando o quartel encontrava-se praticamente vazio.

Entre os suspeitos, estão militares que estavam de plantão no feriado. O Exército também planeja tomar medidas internas para responsabilizar aqueles encarregados pelo controle do armamento, já que o furto só foi detectado mais de um mês após o ocorrido, no dia 10 de outubro.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2023/16:33:06

