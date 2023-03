Casal é preso e adolescente apreendida por agiotagem com mais de R$ 12 mil

Dupla de suspeitos são presos e adolescente apreendida com R$ 12 mil — Foto: PM

Policiais ainda recuperaram um carro furtado, com sinais de adulteração. Polícia investiga o caso.

Um homem e uma mulher, ambos de 39 anos, foram presos e uma adolescente de 17 anos, apreendida, por crimes de formação de quadrilha, adulteração de veículo e agiotagem em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, no Mato Grosso, nessa terça-feira (21), segundo a Polícia Militar.

Na abordagem, os policiais apreenderam mais de R$ 12,7 mil e um, veículo furtado.

Um carro clonado estava trafegando pela rodovia Mário Andreazza, o que motivou a polícia a ir atrás do veículo. Ao localizá-lo, os policiais encontraram R$ 6.728 com o condutor do carro. Já durante a vistoria no veículo, foram observados sinais de adulteração no chassi e no selo identificador do automóvel, que logo em seguida foi constatado como produto de furto.

O suspeito disse que pertence a uma organização criminosa junto com a esposa, e os dois seriam responsáveis por promoverem agiotagem na região, por meio de um estabelecimento de fachada, onde também trabalha a adolescente menor de idade.

Com isso, os agentes foram até o local indicado a procura da segunda suspeita. Com a chegada dos policiais, a mulher tentou se esconder dentro do estabelecimento, mas foi detida.

A polícia encontrou uma bolsa com mais R$ 6.079, um livro caixa e caderno de anotações, diversas notas promissórias, folhas de cheques e cartões bancários. No local, a adolescente também foi encontrada e confirmou participação no crime.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, junto com todo o dinheiro apreendido e o veículo recuperado. A polícia investiga o caso.

