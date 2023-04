Explosão em fazenda mata mais de 18 mil vacas no estado americano do Texas – (Foto: Reprodução)

Animais eram criados para extração de leite; incêndio pode ter sido iniciado por inflamação de gás metano

Uma forte explosão matou mais de 18 mil vacas em uma propriedade rural no estado americano do Texas. O caso ocorreu em uma fazenda na cidade de South Fork Dairy e também deixou uma pessoa que estava no local em estado crítico. Nenhum outro funcionário ficou ferido, de acordo com o escritório do xerife do condado de Castro, onde está localizada a propriedade.

Os animais mortos eram criados no local para fins de extração de leite. Segundo a BBC, as autoridades locais acreditam que o maquinário usado na fazenda pode ter sido o responsável por iniciar o incêndio, ao inflamar o gás metano. Quase três milhões de animais de fazenda morreram em incêndios desse tipo nos Estados Unidos entre 2018 e 2021.

A Animal Welfare Institute disse que esse é o incidente mais mortal envolvendo vacas no país desde pelo menos 2013. Segundo o jornal USA Today, a juíza do condado de Castro, Mandy Gfeller, estimou as perdas de South Fork em “dezenas de milhões de dólares”, calculando que cada vaca valia cerca de US$ 2.000 (cerca de R$ 9.860).

As 18 mil vacas mortas representavam cerca de 90% do rebanho total da fazenda, de acordo com o jornal. O gabinete do Xerife disse que recebeu um informe de incêndio na fazenda por volta das 20h21 de segunda-feira.

Fotos que circulam nas redes sociais mostram uma enorme nuvem de fumaça preta subindo do solo. Quando a polícia e o serviço de emergência chegaram ao local, eles encontraram uma pessoa presa, que teve que ser resgatada e levada para o hospital em estado crítico.

🚨 Texas (last night) The fire spread into the dairy cow holding pens, and an unknown amount of dairy cattle were killed by the fire and smoke. The cause of the fire is unknown and the Texas State Fire Marshal’s Office is investigating. pic.twitter.com/c9RDrcPuAM — Buddy Broussard (@buddy_broussard) April 12, 2023

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso

