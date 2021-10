F4000 roubada de Novo Progresso é encontrado “escondido” em matagal na cidade de Trairão

Camioneta F 4000 encontrado em matagal (Foto:Via WhatsApp)

Uma camioneta F4000 com registro de roubo foi encontrada abandonada nesta terça-feira 19 de outubro de 2021, em um matagal localizado na vicinal do Brabo e/ou vicinal do 22 no município de trairão distante aproximadamente 320 quilômetros de Novo Progresso.

De acordo com informações um morador fazia limpeza em sua propriedade quando deparou com o veículo entre a vegetação. Em seguida o morador procurou ajuda na comunidade próxima para acionar a polícia sobre o veículo encontrado.

Entenda o caso

A camioneta havia sido roubada após dois homens contratarem para um frete de Novo Progresso até a comunidade Três Bueiras. Vilson dos Santos que é o proprietário e o motorista do veículo relatou para polícia, que fechou o frete com dois homens em Novo Progresso , pediu R$500(quinhentos reais) adiantado e marcou a saída para as 14h00mn desta quarta-feira 13 de outubro de 2021.

Chegando próximo a comunidade numa distância de aproximadamente 5 km, pediram para desviar a estrada e mandaram descer da camionete, um deles segurou o filho de 14 anos, e outro disse mata ele, “Perdeu mata os dois”. Outro mandou correr e atirou por cima dos dois. Antes disto ele queria que só o motorista fosse que o filho ficasse, o pai pediu para deixar o filho ir.

Ainda conforme relatos do motorista Vilson dos Santos para polícia, os ladrões levaram a carteira com os documentos e a importância de R$ 1000 (mil reais). A camioneta F 4000 ano 2004 Placa NFE 3376 de cor preta foi roubada.

O motorista após o veículo tomar distancia saiu na rodovia BR 163 onde pediu ajuda, um motociclista parou e o levou até a comunidade onde relatou o caso para a polícia.

O roubo foi notícia do Jornal Folha do Progresso , quando familiares do Senhor Vilson Santos pedira ajuda para localizar o veículo.

Conforme relatos da família, o motorista já esta em Trairão de posse do veículo, retornando para Novo Progresso.

