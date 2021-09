Novas denúncias compromete o prefeito Gelson Dil em contrato de quase meio milhão para favorecer amigo do Mato Grosso

(Fotos:Reprodução)- Denuncia de favorecimento em contrato de quase meio milhão envolve “WALTER KLAUS RIEGER “ amigo do prefeito GELSON DILL desde 1999 quando foi presidente da Câmara em cidade do Mato Grosso.

Ministério Público abriu inquérito e vem investigando suposto direcionamento de contratos públicos em Novo Progresso.

DENUNCIA – 1

“”” trata- se de uma DENÚNCIA GRAVE envolvendo O PREFEITO DE NOVO PROGRESSO E A EMPRESA WALTER KLAUS RIEGER, que já estão sendo investigados mas até a presente data o MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO TOMOU nenhuma medida enérgica CAUTELAR JUDICIAL para suspender o contrato eivado de vícios e claramente com a finalidade de desvio de dinheiro, pois o WALTER já é cotumaz na malandragem onde se enriqueceu com dinheiro público no Mato Grosso e não satisfeito se uniu ao seu amigo, prefeito de novo progresso para continuar desviando mais dinheiro, praticamente o Walter já recebeu uma bolada de dinheiro público, comprou uma caminhonete, reformou a sua casa, esbanjando com dinheiro público, ou seja, quanto mais tarde a suspensão desse contrato mais difícil será a recuperação desse dinheiro tendo em vista que o mesmo OCULTA o seu patrimônio em nome da sua atual convivente e terceiros. O modus operandi do Walter é o mesmo, oferece falsas assessorias superfaturadas e desnecessárias para as prefeitura, recebe grana, desaparece, e quando entram com ação de investigação não o encontram, só fazer uma busca no TJMT e na justiça federal de Mato Grosso, onde os mesmos foram até a sua casa e o WALTER disse que NÃO TEM DINHEIRO E NEM BENS PARA SALDAR O EMPRESTIMO, ou seja, se vcs não se unirem, esse dinheiro nunca será recuperado. Para confirmar o elo de amizade entre o Walter e o Gelson DILL, segue em anexo, a picaretagem dos dois constante no diário oficial de Mato Grosso,” um amigo desse é para se guardar do lado direito do peito”, INVESTIGUEM pois tem mais coisa nisso daí, principalmente pela TERCERIZAÇÃO ILEGAL de CONTADOR E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA.

Possível Falcatrua na administração pública de Novo Progresso no valor R$ 480 mil reais está sendo investiga pela Promotoria de Justiça de Novo Progresso.

A situação do Prefeito Gelson Dill (MDB) vem se agravando diante os fatos denunciados com veracidade ao MP (Ministério Público) de Novo Progresso.

O anexo é a confirmação do vínculo de amizade entre as partes, o PREFEITO E O WALTER KLAUS, são amigos de desvio de verba e superfaturamento há muito tempo, por isso encaminhei o diário oficial do ano de 1999, quando o Gelson foi presidente da Camara de Nova Guarita – MT, eles sempre agem juntos, e dessa forma. Transferiram a administração da prefeitura de novo progresso para WALTER KLAUS, o cara tá usurpando função pública dos servidores público como CONTADOR e ninguém percebeu isso? Ele vai dar o golpe, vai sumir e ninguém conseguirá acha-lo e muito menos patrimônio será localizado no caso de uma condenação, vide as ações na justiça estadual e federal de MT, que não o encontram e muito menos localizam patrimonio. Tem que pedir com a cassação do mandato do prefeito e prisão desses caras aí.

Documento na denúncia mostra o vínculo do Prefeito com o contratante; a exemplo deste edital de contratação em 1999 publicado no Diário Oficial do Mato Grosso.

Vejam Publicação

Link da Publicação:https://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/12250/#/p:13/e:12250?find=walter%20klaus

DENUNCIA 2



””””cheguei nele para entender como que esse Walter conseguiu esse bilhete premiado da prefeitura e em pesquisas, cheguei ao prefeito, ora grandes amigos, inclusive o WALTER KLAUS RIEGER foi o contabilista da prestação de contas da eleição do prefeito. https:// divulgacandcontas.tse.jus.br/ divulga/rest/v1/prestador/ buscar/extrato/pdf/2030402020/ P15000404383PA2852567, se isso não é favorecimento pessoal, daí não sei mais o que é. O ministério público, é devagar quase parando, já mandei essa denúncia p eles, no canal de denúncias e nenhuma providência foi tomada, o ministério público QUER TUDO MASTIGADO, PRONTO, por isso que o prefeito e WALTER estão tranquilos, pois sabem que vai demorar e muito, assim como ele fez em Mato Grosso na justiça federal e na justiça estadual, onde as ações estão paradas e suspensas, enquanto isso Walter desvia dinheiro público com falsas assessorias nas prefeituras, e esse dinheiro nunca será recuperado pois o Walter não possui patrimônio em seu nome mas sim em nome de terceiros e na sua atual esposa Genara dias da Silva.

“A suspeita que a dispensa de licitação foi manipulada por interesse”.

Conforme a denúncia os contratos de quase meio milhão de reais entre a empresa de assessoria contábil Walter Klaus Rieger e a Prefeitura, Secretaria e Fundos Municipais de Novo Progresso foi manipulada por interesse do prefeito. A dispensas de licitação teriam sido manipulados para que a empresa em questão fosse a vencedora.

Prefeitura contrata sem licitação escritório de advocacia de Belém por R$ 268 mil

Conforme consta no portal da transparência da prefeitura de Novo Progresso, são cinco contratos em execução, sendo: Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 78.000,00; Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 90.000,00; Município de Novo Progresso, no valor de R$ 168.000,00; Fundo Municipal do Meio Ambiente, no valor de R$ 54.000,00; e Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 90.000,00.

Conforme consulta no Portal da Transparência da Prefeitura de Novo Progresso, os valores correspondentes aos contratos vêm sendo quitados mensalmente até mês de agosto de 2021.

Vejam abaixo

ENVOLVIMENTO

O Denunciante mostra que em 1999, Gelson Dill foi presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Novo Guarita no estado do Mato Grosso, que agora em 2020 na campanha eleitoral o contabilista participou na campanha eleitoral como contador do candidato Gelson Dilll; inclusive o WALTER KLAUS RIEGER foi o contabilista da prestação de contas da eleição para prefeito em Novo Progresso;https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/rest/v1/prestador/buscar/extrato/pdf/2030402020/P15000404383PA2852567,

VEJAM ABAIXO

DENUNCIANTE RECLAMA DO MP

O ministério público disse que não há comprovação de ligação entre o Walter Klaus e o prefeito Gelson, ou seja, não ocorreu favorecimento ou direcionamento, sendo que o Walter Klaus Rieger foi o contabilista de sua campanha https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/rest/v1/prestador/buscar/extrato/pdf/2030402020/P15000404383PA2852567

MP EM AÇÃO

O Promotor de Justiça Pedro Renan Cajado Brasil responsável por instaurar o Inquérito Civil com objetivo de apurar possível fraude no processo de contratação da empresa Walter Klaus Rieger, CNPJ 04.947.051/0001-86, pela Prefeitura de Novo Progresso, sob a gestão do atual Prefeito Gelson Luiz Dill.

Em consulta ao processo SIMP 000933-181/2021 o representante do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), já teve vários procedimentos, para obter maiores informações com sentido de coletar dados que possam subsidiar uma correta apuração dos fatos denunciados, bem como instruir eventual ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sem prejuízo da competente ação penal”.

Na inicial o Dr. Pedro Renan requisitou ao Grupo de Apoio Técnico Institucional (Gati), a elaboração de análise técnica a fim de identificar indícios de direcionamento e superfaturamento no Processo de Inexigibilidade nº 001/2021.

Ainda não concluso!

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

