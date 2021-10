Motorista de F 4000 é rendido e tem veículo roubado ao aceitar frete de Novo Progresso a Três Boeiras;Trairão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda conforme relatos do motorista Vilson dos Santos para polícia, os ladrões levaram a carteira com os documentos e a importância de R$ 1000 (mil reais). A camioneta F 4000 ano 2004 Placa NFE 3376 de cor preta foi roubada.

Vilson relatou para polícia, que fechou o frete com dois homens em Novo Progresso , pediu R$500(quinhentos reais) adiantado e marcou a saída para as 14h00mn desta quarta-feira 13 de outubro de 2021.

O Motorista Vilson dos Santos, de 54 anos, teve frete foi solicitado em Novo Progresso com destino a comunidade de Três Boeiras no município de Trairão. (Foto:Reprodução, Arquivo familiar_)

