Presos em Sinop PMs acusados de envolvimento na execução de empresário (ex-morador de Novo Progresso) em Guarantã do Norte (MT)

Presos em Sinop PMs acusados de envolvimento na execução de empresário Gilberto de Oliveira Couto em Guarantã do Norte (MT) (Foto:Reprodução)

Também são acusados de participação na morte do empresário Gilberto de Oliveira Couto, o filho dele, a ex-esposa e o namorado dela. Eles chegaram a ser presos, mas conseguiram habeas corpus e foram soltos dias depois.

A Polícia Civil confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que foram presos nos bairros Recanto dos Pássaros e Jardim Maringá, em Sinop, mais dois acusados de envolvimento na execução do empresário Gilberto de Oliveira Couto, de 46 anos. Eles são policiais militares, segundo informações do delegado de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), Victor Hugo Caetano de Freitas. Além das prisões, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão.

Filho, ex-mulher e seu atual namorado são presos como principais suspeitos pela morte de 'Beto Caça e Pesca'.

O tenente-coronel e comandante do 11º Batalhão da PM em Sinop, Pedro Miguel de Sousa detalhou que apenas um dos policiais é lotado em Sinop. “A PM participou da operação com a Polícia Civil justamente por envolver policiais militares. Eles serão ouvidos pelo delegado, vão participar de uma audiência de custódia e serão levados a uma prisão militar para aguardar andamento do processo”.

A Corregedoria-Geral da Polícia Militar informou, esta manhã, que a instituição deu apoio a ação deflagrada pela Polícia Civil, que prendeu os policiais. A instituição ressalta que um dos militares presos já possuem cinco processos demissórios em instrução e encontrava-se afastado das atividades profissionais em virtude de reiterados atestados médicos apresentados. Diante das denúncias, a PM vai instaurar o devido processo administrativo cabível para ambos.

Gilberto de Oliveira Couto , ex-morador de Novo Progresso, foi atingido por mais de quatro tiros nas costas e na cabeça, no final do mês de maio, na frente de uma casa, localizada na rua Salvador, no bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte.

Em julho, o tenente-coronel e comandante do 15º Comando Regional da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo, James Jacio Ferreira pediu afastamento de um dos policiais suspeito de participação na execução do empresário

No mesmo mês, a Polícia Civil cumpriu mandados de buscas e apreensões na residência de dois policiais militares que estão na ativa e lotados, em Matupá (208 quilômetros de Sinop). Os celulares dos militares foram apreendidos e serão encaminhados a perícia técnica em Cuiabá. Para não atrapalhar as investigações o delegado não divulgou as identidades dos policiais.

Já em junho, três homens também foram presos em uma fazenda durante cumprimento de mandados de buscas e apreensão, na região de Novo Mundo (291 quilômetros de Sinop) suspeitos de envolvimento na morte do empresário. Foram apreendidas diversas munições, um aparelho celular, um revólver calibre 38 e um aparelho que armazena imagens das câmeras da fazenda. Eles pagaram fiança e já foram liberados.

O desembargador da Terceira Câmara de Direito Privado, Dirceu dos Santos, concedeu liminar e mandou bloquear bens avaliados em R$ 20 milhões (duas fazendas, gado, caminhonete e outros) que eram disputados por Gilberto Couto com a ex-mulher.

Com informações Só Noticias em 20/10/2021 07:00

