Faccionado acusado de matar ex-PM no Pará é preso em SC

Leonan era mais um paraense em SC. Mas tinha um mandato contra ele | Foto:Reprodução

“Leozinho Loko” tinha um mandado de prisão preventiva expedido pelo crime de homicídio cometido contra um ex-policial militar.

A Delegacia de Homicídios Metropolitana da Polícia Civil do Pará, em parceria com Delegacia de Captura do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de Santa Catarina, prendeu na tarde desta terça-feira (23) mais um dos envolvidos na morte do ex- cabo da policial militar Antônio Rogério Pereira Oliveira, morto a tiros, em janeiro do ano passado, em Ananindeua. (As informações são do Wesley Costa Rabelo).

Leonan da Silva Valente Filho, 23 anos, conhecido como Leozinho loko, é membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV) e foi localizado no município de Joinville, município localizado na região norte de Santa Catarina. O jovem tem um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, pelo crime de homicídio.

O ex-militar Antônio Rogério Pereira de Oliveira foi assassinado com pelo menos três tiros, no dia 6 de janeiro de 2021, na rua Santa Maria, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. A vítima havia sido excluída da PM em 2015, por decisão judicial.

Além de Leonan, as investigações levaram também à prisão preventiva de Adriane da Silva Maia, localizada no dia 24 de março deste ano em Salinópolis, região nordeste do Pará.

A prisão ocorreu após trabalho investigativo feito pela Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM) da Polícia Civil do Pará que reuniu elementos de prova robustos de autoria identificando que um dos executores do crime de homicídio

O preso, após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao sistema prisional e feita sua comunicação ao Poder Judiciário de Santa Catarina será dado encaminhamento a denúncia que responde juntamente com outros envolvidos no crime que tramita na comarca de Ananindeua.

Jornal Folha do Progresso em 24/05/2022/

