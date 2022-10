Fachada de loja desaba depois de ser atingida por raio em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A proprietária não se manifestou sobre o caso. (As informações são do Portal Giro).

A fachada de uma loja de Itaituba, no sudoeste do Pará, desabou na manhã desta segunda-feira (10) ao ser atingida por um raio. O caso aconteceu na travessa João Pessoa, entre 17ª e 18ª ruas, no bairro Bela Vista. Uma parte de alvenaria e concreto também despencaram. Ninguém ficou ferido.

You May Also Like