Criança prende a cabeça em panela de pressão no Maranhão; vídeo

Apesar de tudo ter dado certo, o procedimento de usar uma lixadeira para tirar a panela é considerado inadequado pelo Corpo de Bombeiros (Foto:Reprodução/Redes sociais)

O menino precisou da ajuda de moradores da cidade para retirar o utensílio

Uma criança prendeu a cabeça dentro de uma panela de pressão na última sexta-feira (07) em Coroatá, a cerca de 280 km de São Luís, no Maranhão, e precisou da ajuda dos moradores da cidade para retirar o utensílio.

Um vídeo gravado pelos moradores repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, o menino aparece nervoso em uma oficina e um grupo de pessoas tenta acalmá-lo para retirar a panela. Eles decidem usar uma espécie de lixadeira para cortar a panela. O corte é feito de cima para baixo e a panela é retirada. A criança chorou, mas não teve ferimentos.

Veja:

Apesar de tudo ter dado certo, o procedimento de usar uma lixadeira para tirar a panela é considerado inadequado e inseguro pelo Corpo de Bombeiros, que pede para ser acionado quando algo assim acontecer.

“O Corpo de Bombeiros é que deve ser acionado porque sabe lidar com essa situação e fazemos de tudo para preservar a vítima. Em primeiro lugar, esse material utilizado [lixadeira] não é correto. O que utilizamos é uma mini retífica e fazemos um pequeno corte somente no canto, na borda da panela, que depois podemos usar um alicate para ir abrindo a panela e tirar a tensão do metal.

Também usamos uma proteção por dentro da panela para a criança não ser atingida de forma alguma. Não se faz esse corte longitudinal em toda a extensão da panela. Isso é muito perigoso e ainda mais com esse material que eles usaram”, explicou o major do Corpo de Bombeiros no Maranhão, José Lisboa. (As informações são do G1 Maranhão).

Jornal Folha do Progresso em 10/10/2022/16:34:55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...