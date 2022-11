Falso cadeirante é morto a golpes de terçado em Santarém

Wilderlando Coelho Duarte, 36 anos, vulgo ‘Indião’, foi morto na madrugada de quarta-feira (16), por volta de 4h, no bairro Bela Vista do Juá, em Santarém.

De acordo com relato da esposa da vítima, Josimara, quatro elementos bateram em sua residência gritando serem da polícia, que era para abrirem a porta, momento em que a vítima saiu e foi atacada a golpes de terçado.

Conforme a Polícia Militar, Wilderlano tinha um histórico bastante carimbado pela polícia. Suspeito de furtos, usuário de drogas e segundo relatos, se passava por cadeirante para pedir doações.

O IML compareceu ao local para a remoção do corpo e o caso será investigado pela Polícia Civil.

(Com informações do O Impacto – Colaborou Blog do Pião/Fotos: Júnior Pião e Elias Jr).

Jornal Folha do Progresso em 16/11/2022/10:05:35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...