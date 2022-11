Trump anuncia candidatura a presidente dos EUA em 2024

Essa será a terceira tentativa consecutiva de Trump de chegar ao cargo novamente. | (Foto:Divulgação).

Sem nenhum bom resultado ao longo de seu mandato, Donald Trump foi derrotado pelo atual presidente, Joe Biden nas eleições de 2020, mas afirma que quer voltar ao poder.

O ex-presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, anunciou na última terça-feira (15) que pretende disputar á presidência nas eleições de 2024, essa será a terceira tentativa consecutiva de Trump de chegar ao cargo novamente.

Donald venceu as eleições de 2016, porém foi derrotado pelo atual presidente, Joe Biden nas eleições de 2020.

Marcadas para o período entre fevereiro e julho de 2024, Trump terá que enfrentar eventuais adversários de seu partido nas prévias republicanas, para conseguir a nomeação novamente.

Elas ocorrerão nos 50 estados, na capital Washington e em outros cinco territórios norte-americanos pelo mundo, definindo o candidato que disputará as eleições presidenciais, em novembro.

Nova fase

Sete anos atrás, quando se candidatou pela primeira vez à presidência, um dos grandes desafios do empresário era se apresentar como um presidenciável republicano sério, enfrentando a incredulidade de veteranos políticos e seus principais oponentes.

Hoje, embora seja visto como líder do partido e carregue o apoio de parte considerável entre os colegas e eleitores republicanos, o ex-presidente terá de superar outros obstáculos na corrida pela Casa Branca.

Trump também enfrenta a repercussão do desempenho republicano nas eleições de meio de mandato. O partido esperava virar a Câmara e o Senado e eleger uma “onda vermelha” que marcaria uma liderança mais ampla no Congresso, mas isso não aconteceu.

Com poucas cadeiras a mais do que os democratas, enquanto ainda aguarda para confirmar a maioria na Câmara, os republicanos não conseguiram fazer o mesmo no Senado, que continuará com uma bancada maior de aliados de Biden.

Nos últimos dias, Trump têm se esquivado de críticas de colegas republicanos por seu envolvimento em disputas que acabaram vencidas pelos democratas e atacou dois potenciais adversários do Partido Republicano que poderiam complicar seu caminho para a Casa Branca se lançarem suas próprias campanhas presidenciais.

O ex-presidente também vive com a expectativa de que ele ou seus associados possam ser indiciados por investigadores federais em duas investigações separadas do Departamento de Justiça.

Segundo assessores, Trump espera que sua entrada antecipada nas primárias presidenciais de 2024 direcione a conversa para longe dos fracassos republicanos e injete uma nova dose de entusiasmo em um partido desmoralizado em meio aos fracassos do Partido Republicano em capturar o controle do Senado e conquistar uma maioria considerável na Câmara. (DOL com Informações da CNN Brasil).

Jornal Folha do Progresso em 16/11/2022/10:12:13

