‘Falso médico’ é preso após plantão em hospital público do Pará

Hospital Regional de Conceição do Araguaia, onde homem estava atuando como médico de forma irregular — (Foto: TV Liberal/Reprodução)

Colegas desconfiaram da falta de conhecimento técnico e acionaram a polícia. Ele foi preso no terceiro dia de plantão no hospital regional de Conceição do Araguaia.

Um homem foi preso em flagrante por exercício ilegal de medicina e falsa identidade em Conceição do Araguaia, no Sul do Pará. Ele estava atuando como médico no hospital estadual que fica na cidade. A prisão correu neste sábado (6) e o caso segue em investigação.

“O falso médico cobria uma escala de plantão”, informou a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Este sábado era o terceiro dia de trabalho do suspeito. Outros colegas desconfiaram da falta de conhecimento dele em relação a procedimentos técnicos e acionaram a polícia.

“Após a direção do hospital identificar que se tratava de um profissional que atuava de forma irregular, acionou a polícia e o acusado foi conduzido a delegacia”, informou ainda a Sespa em nota.

No entanto, ainda segundo a Sespa, ele “não era contratado do Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA)”. A Sespa não detalhou o tipo de contratação dele, quantos pacientes ele teria atendido, nem por quanto tempo deveria atuar no hospital regional.

Segundo a Polícia Civil, ele utilizava um CRM que seria de um médico em São Paulo. A polícia não informou a idade e identidade dele.

Em depoimento, o preso teria alegado que é formado em medicina na Bolívia e que aguarda para refazer o Revalida, mas não apresentou documentos que comprovem a formação.

O ‘falso médico’ teria dito ainda, segundo a polícia, que atuou em hospitais no Maranhão e Tocantins e foi alvo de processos por exercer medicina de forma ilegal, como mostrou a TV Liberal.

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/08/2022/08:11:56

