Família alega omissão de socorro em morte de caminhoneira

(Foto:Reprodução)- Conforme relatos do marido da vitima, o acidente ocorreu por volta das 02h00mn, da madrugada do dia 15 de Junho de 2020, a motorista não teve ferimentos grave, levou mais de 3 horas para ser retirada das ferragens, 4 horas para chegar ao atendimento médico, com um trecho de 70 km, do local do acidente até hospital de Itaituba.

“Diana estava bem, não teve fraturas exposta, machucou a perna e tinha dificuldade para respirar, até que o atendimento médico chegar, ele passou mal, ela estava sufocada, não resistiu, a morte poderia ser evitado”,enfatizou.

Leia mais:Corpo de carreteira “Diana Oliveira” foi sepultado em Novo Progresso

*Mulher morre após acidente na rodovia BR 163 na cidade de Trairão no Pará

A caminhoneira Diana Oliveira Anderson,46 anos, morreu na manhã de segunda(15), após sofre grave acidente na BR 163, no trecho entre Campo Verde e a cidade de Trairão , ela tinha descarregado em Miritituba, segunda a familia a demora de mais de 3horas para o socorro da motorista, pode ter colaborado para o óbito.

Leia mais:Caminhoneira Diana deixou marido e 8 filhos

Diana era motorista da empresa Comando Diesel, a familia reclama dos municipios em torno da rodovia BR 163, eles não atendem os casos de acidente, poderiam ter assistência nestes trechos, onde constantemente motoristas perdem a vida em acidente, reclamou.

Diana estava tempo todo consciente , ao ser socorrida conversou com os motoristas e disse ter passado mal -mal estar – onde perdeu o controle do veiculo em alta velocidade, ela ficou presa as ferragens, e foi socorrida por populares, estava machucada, sentiu mal estar. A filha reclama que a mãe Diana Ficou mais de Três horas para ser socorrida , quatro horas para chegar ao hospital num trecho de 70km, a omissão dos profissionais da saúde na demora de tirar a vitima dentro das ferragens – esperaram outros motoristas agirem na retirada de Diana- os profissionais ficaram olhando, nada fizeram, minha mãe poderia estar viva, ela morreu pela demora,divulgou nas redes sociais.

Segundo o marido da vitima, os municipios em torno da rodovia BR 163, não estão preparados para o atendimento de acidentes, os profissionais de Trairão é exemplo, são totalmente despreparados. Eles não tem treinamento para socorro de vitimas neste tipo de acidente, é necessário que os municipios atentem a isto, para ajudar salvar vidas, a Diana poderia estar salva,lamentou.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...