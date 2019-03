Família de detendo encontrado morto no presídio de Itaituba descobre morte meses depois

(Foto:Giro portal-Gilson Pereira do Carmo, 38 anos.)

Irmã do falecido, desaparecido da família há 9 anos, digitou seu nome no google e encontrou uma reportagem do Giro que dava a notícia de sua morte.

Familiares do detento encontrado morto em janeiro, na Casa Penal de Itaituba, procuraram o Giro atrás de informações a respeito do parente que estava sem dar notícias há nove anos.

O preso, que já havia tentado cometer suicídio, foi encontrado morto na madrugada do dia 14 de janeiro de 2019. Gilson Pereira do Carmo tinha 38 anos e estava preso acusado de estupro de vulnerável.

Na ocasião, Alnecy Lopes, diretora da casa Penal, baixou uma portaria de sindicância administrativa para apurar a real causa da morte, que segue em investigação pelas autoridades competentes.

Por: Portal Giro

