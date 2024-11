VÍDEO: Assaltantes usam uniformes de distribuidora de energia durante assalto em loja em Santarém | PA

O assalto, que foi registrado por câmeras de segurança, mostrou a ação de criminosos armados que não hesitaram em roubar dinheiro e celulares — Foto: Reprodução

Criminosos invadem estabelecimento e ameaçam vítimas com armas de fogo, levando dinheiro, joias e celulares.

Nesta quarta-feira (13) uma dupla de criminosos realizou um assalto em estabelecimento no Centro Comercial de Santarém, no oeste do Pará. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da loja e mostram os assaltantes tentando arrancar correntes das vítimas e exigindo dinheiro e celulares.

Na imagem, é possível ver um dos assaltantes apontando uma arma de fogo, enquanto o outro dá cobertura. Os criminosos estavam usando uniformes de uma distribuidora de energia, o que pode ter facilitado o acesso ao estabelecimento sem levantar suspeitas.

Nos últimos dias, Santarém tem sido alvo de uma onda de assaltos a diferentes estabelecimentos comerciais. A suspeita é de que a mesma dupla esteja praticando esses crimes.

Assaltantes usam uniformes de distribuidora de energia durante assalto em loja em Santarém | PA Leia mais: https://t.co/HyPurMd9Hj pic.twitter.com/WU379QCgcI — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 14, 2024

Por meio de nota a “Equatorial Energia Pará informa que está ciente do assalto e esclarece que os envolvidos não são colaboradores próprios nem prestadores de serviços terceirizados da empresa.

Embora o vídeo pareça indicar que o uniforme utilizado seja de uma empresa parceira, este fato ainda precisa ser devidamente investigado.

A Equatorial está à disposição para apoiar plenamente a investigação, colaborando com as autoridades competentes para esclarecer os fatos e assegurar que as medidas cabíveis sejam tomadas”

Fonte: G1 Santarém Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2024/15:27:45

