Família de Moraes Almeida procura por jovem desaparecida vista pela última vez em Itaituba (PA)

Josiele da Silva Lima, de 22 anos. (Foto: Reprodução)

A jovem, que é deficiente, desapareceu na noite de domingo (06). Na tarde da última quarta (09), ela foi vista em uma padaria do bairro Bela Vista.

Uma família residente do Distrito de Moraes Almeida, procura por uma moça de nome Josiele da Silva Lima, de 22 anos, que tem deficiência mental, e sumiu da casa onde mora com a irmã e o cunhado. Ela desapareceu na noite de domingo (06) e a última notícia que os familiares tiveram era a de que ela estaria em Itaituba (PA).

Segundo informações, a irmã da jovem notou o desaparecimento da mesma quando acordou na manhã de segunda-feira (07) e ela não estava mais em casa. Josiele deixou o celular em casa e levou algumas peças de roupa. (As informações são do Portal Giro)

De acordo com a irmã de Josiele, a família procurou a unidade de polícia, no local foi perguntado se a família possuía um laudo que provasse que a jovem era deficiente mental, como eles não possuíam nenhum documento, e por Josiele ser maior de idade, as autoridades não registraram um Boletim de Ocorrência (BO). E em Itaituba, a mãe da jovem recebeu a mesma informação de que não poderia ser feito um BO e a própria família teria que procurar por Josiele.

Na tarde de quarta-feira (09), a jovem foi vista pela funcionária de uma padaria localizada na 14ª rua com travessa Justo Chermont. Para essa mulher Josiele falou que estava perdida e pediu o celular da dela emprestado, para que ela pudesse ligar para um conhecido da família. A mulher teve que fechar a padaria ir almoçar e ao voltar Josiele não estava mais no local.

A mãe de Josiele, que se deslocou até Itaituba para procurar a filha, esteve em outra padaria também na 14ª rua, e foi informada que na quarta ela tentou comprar um lanche usando um cartão de débito, mas não conseguiu porque a conta não tinha saldo.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Josiele da Silva Lima, pode entrar em contato com sua irmã através do número: (93) 99232-7979, ou com a sua mãe através do número: (66) 99974-2282.

Jornal Folha do Progresso em 10/02/2022/17:34:24

