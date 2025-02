Família e amigos de idoso atropelado protestam contra decisão judicial em Marabá

(Foto: Reprodução) – A hashtag #ImpunidadeNão ganhou destaque nas redes sociais, enquanto o valor da fiança gerou críticas sobre possível privilégio socioeconômico.

Na manhã desta terça-feira (11/2), familiares e amigos de Manoel dos Reis, de 83 anos, vítima fatal de um atropelamento no último domingo (9), realizaram dois protestos em Marabá, no sudeste do Pará. As manifestações foram motivadas pela concessão de liberdade provisória ao estudante de Medicina Veterinária Arthur Fernandes de Andrade, de 22 anos, que foi preso em flagrante pelo acidente, mas liberado após o pagamento de fiança de R$ 53.130, equivalente a 35 salários mínimos.

O primeiro ato ocorreu em frente a um restaurante localizado na Avenida Tocantins, no núcleo Cidade Nova, pertencente à família do acusado. Com cartazes, buzinaços e gritos de “Justiça!”, os manifestantes expressaram indignação com a decisão judicial e cobraram punição mais severa para Arthur Fernandes. O grupo seguiu em passeata até o Fórum de Marabá, onde reforçou as críticas à liberação do estudante e pediu medidas mais rigorosas contra crimes de trânsito.

O atropelamento ocorreu na Rua Antônio Araújo, no bairro Novo Horizonte. A caminhonete Ford Ranger dirigida por Arthur atingiu Manoel e Carlos Maciel Pereira da Silva, que sobreviveu e foi internado no Hospital Municipal de Marabá (HMM). Testemunhas relataram que o condutor fugiu sem prestar socorro e foi localizado pela Polícia Militar na Avenida Tocantins, apresentando sinais de embriaguez. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro e foi encaminhado à 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil.

A decisão pela liberdade provisória foi assinada pelo juiz Marcelo Andrei Simão Santos, da 2ª Vara Criminal de Marabá, o que gerou revolta na comunidade. Durante o protesto, os manifestantes ocuparam as ruas com faixas e discursos contra a impunidade. A hashtag #ImpunidadeNão ganhou destaque nas redes sociais, enquanto o valor da fiança gerou críticas sobre possível privilégio socioeconômico.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios, continuam para apurar responsabilidades. O acidente também resultou em danos a um carro e uma moto estacionados na via.

O protesto reflete a tensão entre a comunidade e o sistema judicial, com demandas por punição rigorosa ao acusado. Familiares de Manoel dos Reis afirmaram que acompanharão o caso de perto. “Não vamos descansar até que a justiça seja feita”, declarou uma das manifestantes, sob aplausos.

A Defensoria Pública ainda não se pronunciou sobre possíveis recursos, enquanto o Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) mantém sigilo sobre detalhes processuais. O caso segue repercutindo na região, reacendendo debates sobre segurança no trânsito e acesso à justiça. (Portal Debate)

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/02/2025/14:27:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...