Lula deve chegar em Belém na próxima quinta-feira (13)

Presidente desembarca na capital paraense junto com o ministro das Cidades, Jader Filho | (Ricardo Stuckert/PR)

Presidente da república participará de entrega de 1.008 unidades habitacionais em Outeiro

Após mudança de agenda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro das Cidades, Jader Filho, devem desembarcar em Belém na próxima quinta-feira (13) para participar da entrega de uma nova obra habitacional.

Eles se juntarão ao governador Helder Barbalho e à vice-governadora, Hanna Ghassan, na entrega das 1.008 unidades do Residencial Viver Outeiro, às 15h30 de quinta.

O empreendimento habitacional tem infraestrutura completa, com abastecimento de água, energia elétrica e saneamento básico, além de áreas de lazer e uma localização estratégica, com o objetivo de facilitar o acesso de moradores a serviços essenciais.

As obras estavam paradas há mais de cinco anos pelas administrações municipal e federal anteriores, e foram retomadas pelo governo federal no início do governo Lula, com investimento de R$ 33 milhões.

“Desde o início do governo demos prioridade à retomada das obras que estavam paralisadas e que estão sendo entregues para a população que aguarda com ansiedade a entrega das chaves da casa própria”, disse o ministro Jader Filho, ressaltando a importância de retomar as obras do Minha Casa, Minha Vida.

Fonte: Rafael Miyake – Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/02/2025/14:22:42

