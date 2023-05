Família é internada após comer mandioca; criança de 3 anos morreu, em Santarém

(Foto: Reprodução) – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 20h30 de quinta-feira (4) para socorrer cinco pessoas da mesma família que haviam sido envenenadas após ingerirem mandioca brava cozida pensado que se tratava de macaxeira. O fato ocorreu no bairro da União, situado no distrito de Curuai, em Santarém.

Ao chegarem na Unidade Básica de Saúde (UBS) da localidade, foi constatado que as vítimas identificadas como Francinaldo do Carmo Furtado, 42 anos, Rosirene de Oliveira Costa, 36 anos e Guilherme Costa Furtado, 11 anos, estavam conscientes, mas Alessandro Costa Furtado, 5 anos, estava desacordado e uma criança de 3 anos já estava sem vida.

Todos foram levados à Comunidade Aninduba, onde foram resgatados por uma ambulancha e conduzidos para o Hospital Municipal de Santarém (HSM). Os quatro membros da mesma família continuam internados em observação com quadro clínico considerado estável.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 05/05/2023/11:46:13, Com informações do O Impacto.

