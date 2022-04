Família é suspeita de matar menina em ritual macabro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Mas, após laudos periciais e colhermos depoimentos de várias testemunhas, descartamos a hipótese de acidente doméstico em um churrasco, envolvendo álcool e churrasqueira, e passamos a investigar o caso como um crime. As investigações demonstraram que a vítima teria participado de ritual de evocação e incorporação de espíritos malignos, na companhia dos avós, da tia e da mãe, sendo que um líder espiritual teria jogado álcool com ervas no corpo da criança e, posteriormente ateado fogo, usando uma vela e queimando-a viva”, disse o delegado.

O delegado responsável pelo caso, Murilo Cézar Antonini Pereira, deu mais detalhes do caso em uma coletiva de imprensa. Em um primeiro depoimento, os suspeitos afirmaram que Maria Fernanda teria se queimado em um acidente doméstico durante um churrasco de família. Eles tentaram socorrer a menina e também sofreram queimaduras. A mãe foi a que teve ferimentos mais graves precisando ser hospitalizada. O pai da criança não estava no local.

Diversos crimes macabros chocaram o país pela crueldade. Quando envolve membros da família, a maldade fica ainda mais acentuada. Um crime horrendo aconteceu em março deste ano, quando familiares teriam tocado fogo em uma menina o que acabou causou a morte da criança. (Com informações do Estado de Minas).

You May Also Like