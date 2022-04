Cheia histórica: Nível do Rio Tapajós ultrapassa 87 cm da cota de alerta em Santarém

Nível do Rio Tapajós está 87 cm acima da cota de alerta (Foto:Andria Almeida)

De acordo com o Boletim da Defesa Civil, o nível do está marcando 7,97 metros nesta quinta-feira

O boletim da Defesa Civil do município de Santarém, oeste do Pará, apontou que o nível do rio Tapajós já ultrapassou as marcas históricas das cheias dos últimos 13 anos. (As informações são do Andria Almeida).

De acordo com a régua da Agência Nacional das Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), o Rio Tapajós está 87 centímetros acima da cota de alerta do município, que é de 7,10 metros, marcando 7,97 metros nesta quinta-feira (21).

Historicamente, a maior cheia do Rio Tapajós ocorreu em 2009, quando alcançou a marca de 8,31m, no final do mês de maio. Ainda assim, 2022 superou o nível desse marco para o mesmo período, em comparação a 21 de abril, estando com cotas superiores as de 2009 e 2021, anos em que o rio alcançou a marca de 7,80m, neste período.

De acordo com o levantamento da Defesa Civil do município, realizado no mês passado, o número de famílias desalojadas em decorrência das fortes chuvas na cidade era de 102 famílias.

Jornal Folha do Progresso em 22/04/2022/09:22:57

