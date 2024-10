Família faz retratação sobre menino que foi sequestrado pelo pai após incêndio na casa da mãe em Novo Progresso-PA: VÍDEO

Família esclarece mal-entendido – Na semana anterior (dia 8/10) o Jornal Folha do Progresso publicou notícia que um homem teria sequestrado seu próprio filho, que é autista, após supostamente incendiar a casa da ex-mulher em Novo Progresso-PA.. A denúncia foi amplamente divulgada nas redes sociais, após a irmã da vítima gravar um áudio desesperada afirmando que o homem havia levado a criança.

Através de áudio e vídeos, neste domingo, 13 de outubro de 2024, a família da criança entrou em contato com o Jornal Folha do Progresso para esclarecer o mal-entendido. Segundo a mãe da criança, existe um acordo formal entre ela e a avó paterna – mãe do homem envolvido- estabelecendo que a criança ficaria sob os cuidados da avó por três meses, enquanto aguardam uma decisão judicial sobre a guarda. Essa informação, até então, era desconhecida pela irmã da mãe da criança, que acreditava que o sobrinho havia sido sequestrado.

A mãe, avó e a tia da criança enviaram vídeos explicando os detalhes.(Assista abaixo)

Família faz retratação sobre menino quê supostamente foi sequestrado pelo pai após incêndio na casa da mãe em Novo Progresso-PA

