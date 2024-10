8 em cada 10 pais se preocupam que o filho chegue à vida adulta sem saber como lidar com as finanças

Mas 80% admitem que a família tem papel fundamental na educação financeira.

59% conversam sobre finanças com os filhos “sempre que podem”.

8% dos adultos ouvidos confessam que não falam sobre finanças com os filhos.

Salário de pai e mãe é tabu para 21% dos entrevistados.

Guardar dinheiro é a forma como 58% dos pais iniciam o tema da educação financeira com os filhos.

72% dos pais acham que devem falar sobre dinheiro com os filhos ainda na infância, mas 28% preferem esperar pelo menos a pré-adolescência.

21% hesitam em permitir que os filhos gerenciem seu próprio dinheiro no dia a dia.

E 29% ainda acreditam que as crianças não têm capacidade de entender sobre o assunto.

Para marcar o mês de comemoração do Dia das Crianças, a Serasa divulgou um levantamento especial no qual estuda, em profundidade, a relação de pais e filhos com as finanças, o dinheiro, gastos e salários. Produzida pelo Instituto Opinion Box, a pesquisa exclusiva mostra uma evolução no tratamento da pauta em casa, mas ao mesmo tempo explica por que parte dos jovens chegam à fase adulta sem noções básicas sobre finanças pessoais.

Entre os pais entrevistados, 87% confiam que “é fundamental que crianças e adolescentes aprendam sobre dinheiro”. No entanto, as conversas sobre o tema ainda são tímidas e conservadoras dentro dos lares: apenas 59% dos entrevistados falam sobre finanças sempre que possível, enquanto 33% o fazem apenas em situações pontuais. E 8% confessam que nunca abordam o tema com os filhos.

Barreiras e tabus

Boa parte dos pais e mães admitem que enxergam barreiras para falar sobre o assunto com os filhos. Aproximadamente 25% relataram resistência em discutir abertamente sobre salários e 21% hesitam em permitir que os filhos gerenciem seu próprio dinheiro em situações cotidianas. Apesar da resistência constatada, 70% afirmam que “a conversa sobre dinheiro deveria ser iniciada ainda na infância”.

Dinheiro é pauta em família

Levando em consideração que a educação financeira ainda é um tema pouco explorado no currículo escolar, cresce a importância que a iniciativa de liderar o assunto seja de pais e mães. Thiago Ramos, especialista em educação financeira da Serasa, diz que desenvolver a habilidade de planejar e economizar pode fazer a diferença no futuro dos pequenos: “O diálogo sobre dinheiro deve ser parte integrante da educação, ajudando os mais jovens a desenvolver uma relação saudável e sem tabus com algo que estará presente em toda a sua vida”, observa.

Menos mal que 80% dos entrevistados admitem que a família “tem papel fundamental em ensinar educação financeira para crianças e adolescentes”. Mostrar a verdadeira importância de guardar dinheiro é a principal maneira de os pais abordarem educação financeira com os filhos. Esclarecer o preço dos produtos é a forma escolhida por 53% dos pais, enquanto 44% preferem abordar o assunto pela economia e corte de despesas e 43% estimulam a reserva de dinheiro ao modelo “guardar no cofrinho”.

A pesquisa ainda aponta que, surpreendentemente, somente 30% dos pais consultados asseguram ter conhecimento suficiente para ensinar seus filhos sobre educação financeira da melhor maneira possível.

Para auxiliar crianças e adultos, a Serasa oferece um Blog repleto de conteúdo sobre finanças, um curso de finanças pessoais e mais de 800 vídeos no Youtube com informações e orientações de especialistas da empresa: saiba mais sobre o Serasa Ensina.

Metodologia

O estudo faz parte da 11ª edição do Serasa Comportamento, série de levantamentos realizados pela Serasa sobre a forma como os brasileiros lidam com suas finanças. A pesquisa ouviu 1.540 consumidores de todas as regiões do país, de 18 até 60 anos ou mais. Para conferir o relatório completo, acesse: https://www.serasa.com.br/imprensa/serasa-comportamento/.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Fonte:Três Comunicação/ Com Foto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2024/11:47:29

