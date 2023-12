Família pede ajuda para encontrar adolescente de 12 anos desaparecida em Castelo de Sonhos-Pará

A família da Adolescente Tannya Nazhira Gonzzalles Reis, de 12 anos, pede ajuda para encontrar o adolescente, desaparecido desde sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Segundo os familiares, ele sumiu da residência onde mora com a família, no distrito de Castelo de Sonhos, e nunca mais foi vista.

A família público o desaparecimento nas redes sociais (veja abaixo)

Atenção!! Essa criança está desaparecida de Castelo dos sonhos, mais tem conhecidos no km mil também. Ela tem 12 anos saiu de moletom, calça jeans, uma mochila rosa e uma nécessaire preta. Quem viu por favor chamar (66) 99919 7709 ( falar com Luciana Reis). A mãe está desesperada, ela se chama “Tannya Nazhira Gonzzalles Reis”. Quem quiser compartilhar fique a vontade.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2023/06:38:31

