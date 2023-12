Denúncia- Local público para tratamento do esgoto é usado para criar galinhas na área urbana de Novo Progresso

Uma denúncia que morador estaria usando uma área publica para criar galinhas, foi confirmada neste domingo,10 de dezembro pra a reportagem do Jornal Folha do Progresso. (Foto>Jornal Folha do Progresso)

A reportagem foi até o local, na avenida Brasil esquina com Avenida Cristalina no bairro Vista Alegre, após denúncias anônimas. Os moradores reclamaram para a reportagem que o local além e público é improprio, as aves ficam ao relendo com sol e chuva.

A vizinhança não soube informar quem é o dono das galinhas, a reportagem encontrou ao menos 10 aves no local denunciado.

(assista ao vídeo abaixo)

Denuncia- Local público para tratamento do esgoto é usado para criar galinhas na área urbana de Novo Progresso. Leia e assista mais>https://t.co/0BaYUrjXPD pic.twitter.com/DZRR17Z2Tw — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 10, 2023

A criação de animais em zonas urbanas é uma realidade preocupante. Muitas vezes essa prática é uma fonte de renda e até mesmo um hábito cultural, porém é um assunto que envolve questões de saúde pública.

Em alguns casos os animais realizam a transmissão de doenças, que podem prejudicar os donos e até mesmo a comunidade.

Legislação:“Essas atividades são proibidas por lei e caracterizadas por crime ambiental, uma vez que a criação desses animais pode gerar doenças e causar transtornos como o mau cheiro”.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2023/06:38:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...