Família pede ajuda para encontrar corretor de imóveis desaparecido em Altamira

A família de Francisco José de Lima, de 66 anos, tem passado por aflição desde o que é corretor de imóveis, desapareceu em Altamira, no sudeste do estado. O homem, que é conhecido como “Chico André”, está desaparecido desde a última quinta-feira (7), após sair de um bar chamado Titica, por volta das 21h. De acordo com Milene Araújo, ex-esposa de Chico André, ele estava em um carro modelo S10 de placa JVE-7278 e, não há notícias sobre o paradeiro dele desde o seu desaparecimento.

