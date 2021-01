Homem morre eletrocutado após usar celular dentro de embarcação

O acidente aconteceu em um porto localizado na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá (Foto:Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Um homem identificado como Paulo da Silva, de 29 anos, morreu eletrocutado na noite desta terça-feira, 12, após sofrer uma descarga elétrica ao utilizar um aparelho celular dentro de uma embarcação num porto situado na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, em Belém.

De acordo com informações de funcionários do local, a vítima, que era do estado do Maranhão, estava no barco Navio Rio Gurupatuba para iniciar a viagem que o levaria até o município de Laranjal do Jari, no estado do Amapá.

Enquanto aguardava a saída, ele teria colocado seu aparelho celular para carregar e em seguida utilizado um fone de ouvido.

Durante um relâmpago, no entanto, acabou pegando uma descarga elétrica.Funcionários do porto ainda acionaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os Bombeiros, mas não houve tempo para socorrer a vítima, que morreu em poucos minutos.O corpo de Paulo foi removido no final da noite.

