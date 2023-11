Família procura mototaxista de aplicativo que desapareceu após pegar corrida, em Santarém

A moto que a vítima trabalhava foi encontrada no município de Mojuí dos Campos. De acordo com a família, uma pessoa foi conduzido à delegacia.

Em Santarém, no oeste do Pará, um mototaxista de aplicativo está desaparecido desde terça-feira (21) quando saiu para fazer uma suposta corrida. Segundo o pai da vítima, Ray Lima, o filho teria recebido uma ligação por volta das 15h30, partindo do bairro do Livramento. Após a demora e a falta de resposta às mensagens enviadas para o celular, as buscas pela vítima iniciaram.

A motocicleta que a vítima, identificada como Thiago Tapajós, trabalhava, tem rastreador, e segundo a família da vítima, durante a procura, o equipamento de rastreamento mostrou que o veículo foi abandonado nas proximidades do ZooUnama, bairro Matinha, horas depois do desaparecimento.

A moto permaneceu no local durante toda a noite, sendo recuperada no dia seguinte, na quarta (23), por uma pessoa que a levou até o município de Mojuí dos Campos, distante 32 km de Santarém.

Na tarde de quarta-feira (23), a moto foi localizada na cidade de Mojuí dos Campos, por meio do rastreamento. A polícia foi acionada, e a pessoa que conduzia o veículo foi encaminhada para a delegacia.

Ao g1, o delegado Willian Richer, confirmou que a moto foi localizada em Mojuí dos Campos, mas informou que as informações sobre o caso estão em sigilo para não atrapalhar as investigações.

Segundo a família, o condutor foi ouvido e liberado. Ray Lima, pai de Thiago Tapajós, informou que filho também é músico e a esperança da família é que a pessoa que estava com a moto possa fornecer informações para resolver esse mistério e encontrar Thiago com vida.

Fonte: g1 Santarém e região / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/11/2023/09:20:39

