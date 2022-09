Família que morreu em acidente entre picape e caminhonete no Mato Grosso é enterrada em Itápolis (SP)

Família que morreu em acidente entre picape e caminhonete no Mato Grosso será velada e enterrada em Itápolis — Foto: Facebook /Reprodução

Corpos de Elaine Cristina Gallo, Giovanno Carducci e Adilio Gallo Carducci devem chegar à Itápolis na madrugada de domingo (4). Acidente aconteceu na rodovia BR-163 nesta sexta-feira (2).

A família que morreu em um acidente entre uma picape e uma caminhonete na rodovia BR-163 em Nova Mutum (MT) na manhã desta sexta-feira (2) será velada e enterrada em Itápolis (SP). A informação foi confirmada pela funerária neste sábado (3).

Segundo a funerária, os corpos de Elaine Cristina Gallo, de 36 anos, Giovanno Carducci, de 42 anos, e Adilio Gallo Carducci, de 9 anos, chegam à Itápolis na madrugada de domingo (4). Além do casal e do filho mais velho que morrem estavam no carro o filho mais novo, de 2 anos, e uma sobrinha, de 15 anos, que ficaram feridos e foram socorridos.

O velório da família estava previsto para este domingo, a partir das 6h. Já o enterro deve ocorrer às 10h30. Ainda conforme a funerária, tanto o velório quanto o enterro ocorrem no Velório Municipal de Itápolis.

Por conta do acidente, a Prefeitura de Itápolis decretou luto. “O Executivo Municipal, juntamente com toda população, expressa toda solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor e convida todos os itapolitanos a unirem-se em pensamento e orações pela família”, diz a nota.

Família de Itápolis morre em acidente entre picape e caminhonete em Nova Mutum — Foto: Facebook /Reprodução

Relembre o acidente

Cinco pessoas morreram por conta do acidente que ocorreu na BR-163 nesta sexta-feira em Nova Mutum. Cleide Nascimento Campos, de 31 anos, Victor Rafael Villarroel Matute, de 36 anos, que estavam no outro carro envolvido no acidente e Giovanno morreram no local. No hospital, morreram Elaine e o filho dela, Adilio.

Outras duas vítimas identificadas como Ane Louise Benevento, 15 anos e Augusto Gallo Carducci, 2 anos, foram levadas para o hospital.

O carro da família de Itápolis seguia em direção a Nova Mutum. O outro carro, onde estava o casal que também morreu. tinha como destino a cidade de Lucas do Rio Verde.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), socorristas da concessionária que administra a rodovia e a perícia técnica estiveram no local. O acidente está sendo investigado. (Com informações do g1 Bauru e Marília).

