Homem é morto enquanto dirige carro na madrugada de domingo; vídeo

Um homem identificado como Gildásio Domigos dos Santos, de 38 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (4) em Alto Garças (360km de Cuiabá), enquanto dirigia um carro. Vizinhos ouviram os disparos e chamaram a Polícia.

Segundo informações da Polícia Civil, o plantão da delegacia foi acionado por volta das 6h da manhã porque havia uma vítima de homicídio dentro de um veículo em uma rua no setor Boa Esperança, próximo ao antigo lixão da cidade.

Os investigadores foram até o local, onde encontraram a vítima sentada no banco do motorista de um Ethios sedan, ensanguentada e já em óbito. O carro estava ligado e no meio da rua.

O corpo foi encaminhado para exame de necrópsia no Instituto Médico Legal de Rondonópolis.

Segundo o site local RGT News, o vizinho estava em casa quando ouviu os disparos, e logo depois um barulho de motocicleta deixando o local.

A testemunha, então, saiu de casa e viu o carro parado, ligado no meio da rua, e o motorista ensanguentado. Ele ligou para a Polícia Militar.

Os policiais foram até o local e isolaram a área. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/09/2022/08:05:53 com informações Olhar Direto

