Flamengo empata com Ceará e perde chance de se aproximar do Palmeiras

O Flamengo desperdiçou uma oportunidade de diminuir a vantagem do Palmeiras. Neste domingo, o clube carioca empatou por 1 a 1 com o Ceará, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o tropeço do Verdão, que ficou no empate com o Bragantino, o Rubro-Negro não fez o dever de casa. Assim, a diferença para o rival paulista continua em sete pontos. O clube carioca, que está na segunda colocação, tem 44 pontos, contra 51 do adversário. O Ceará tem 28 pontos e está na 14ª colocação.

O Flamengo decepcionou contra o Vozão, especialmente no primeiro tempo, quando não conseguiu criar e ainda levou um gol, de Jô. Na etapa final, o clube carioca buscou o empate, com Gabigol. Depois, mesmo com um jogador a mais por boa parte da etapa final, não conseguiu chegar à virada. No fim, Gabigol foi expulso.

Como David Luiz e Léo Pereira estão suspensos na Libertadores, foram titulares na partida, assim como Gabigol, pendurado no torneio continental. O artilheiro, por sinal, completou 200 jogos pelo clube carioca.

O técnico Dorival Júnior, que reencontrou o Ceará, também promoveu a estreia do lateral-direito uruguaio Varela. Já o volante chileno Erick Pulgar foi titular pela primeira vez.

O Flamengo, agora, tem o jogo de volta da semifinal da Libertadores. Nesta quarta-feira, recebe o Vélez Sarsfield, às 21h30 (e Brasília), no Maracanã. Como venceu a partida por 4 a 0, na Argentina, o Fla pode até perder por três gols de diferença. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão é contra o Goiás, domingo, às 19 horas, no Estádio da Serrinha. O Ceará, por sua vez, recebe o Santos, sábado, às 16h30, no Castelão. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Gazeta Esportiva/arquivo)

05/09/2022

