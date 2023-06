Famílias procuram por jovem e gerente de fazenda desaparecidos em MT

(Foto:Reprodução/Arquivo Pessoal) – Familiares de Victor Eduardo Moraes da Silva, 25, e de Marcelo da Silva, 52, pedem ajuda para localizá-los. Jovem desapareceu após sair de casa no último domingo (25), quando pediu um carro por aplicativo para ir até a casa de uma amiga. Já o segundo desaparecido não entra em contato com parentes desde o dia 12 deste mês.

Ao , a mãe de Victor, Joice de Moraes Silva, 40, disse que o filho sumiu por volta das 19h de domingo (25). Ele pediu um carro por um aplicativo para ir ao bairro São Mateus, em Várzea Grande, especificamente para a rua 15.

Joice contou que tentou mexer no celular do filho, que ficou carregando em casa, mas sem sucesso. Ela também procurou por ele no bairro São Mateus, mas contou que não conseguiu localizar a amiga que disse ter ido visitar.

Victor não informou quando voltaria e levou apenas seus documentos, segundo a mãe. Conforme Joice, ele saiu de casa vestindo uma camiseta rosa, bermuda vermelha e um chinelo preto.

Outro caso é o de Marcelo da Silva, 52, que está desaparecido desde o último dia 12, por volta das 18h30 quando estava entre Ribeirão Cascalheira (900 km de Cuiabá) e Querência (945 km de Cuiabá).

Segundo seu filho, Johnny Fabiano Martins da Silva, a última localização da caminhonete do pai foi na Curva da Macaca.

Marcelo é gerente em uma fazenda no interior e iria até lá levar um funcionário e depois retornaria, mas desde então a família não tem notícias dele.

De acordo com o filho, ele saiu com uma camisa cinza, calça jeans e dois celulares.

Quem tiver informações sobre Victor e Marcelo deve entrar em contato com a Polícia Civil pelos telefones (65) 3901-4823 e (65) 99982-7766.

