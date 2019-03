Fatalidade: Avô dá ré em caminhonete e atropela netinha que morre em Guarantã do Norte

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No entanto, conforme relato feito pela equipe médica, acabou não resistindo e faleceu antes de receber atendimento. O avô da menina disse que a caminhonete estava estacionada em um terreno baldio. O homem contou que deu marcha ré no veículo para sair e ir ao serviço, quando sua esposa o questionou sobre o paradeiro da criança, uma vez que não havia a encontrado dentro da casa.

Uma garota de um ano e 11 meses de idade foi atropelada, esta manhã, em Guarantã do Norte/MT, por uma caminhonete dirigida pelo próprio avô, um homem de 83 anos. Ela foi levada ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário.

