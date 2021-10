Suspeito de matar homem no Distrito de Moraes Almeida é preso

Fonte: Portal Giro/05/10/2021 15h 50min Por: Moisés Sodré Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem identificado como Cleverton Lemos da Silva, vulgo “Catatau”, de 25 anos, foi preso nesta segunda-feira (4) pela Polícia Militar suspeito de matar a pauladas o jovem Lucas Sanches, no Distrito de Moraes Almeida, em Itaituba (PA). O corpo do jovem foi encontrado em uma via pública na manhã de ontem (4).

