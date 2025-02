Fazenda em Novo Progresso (PA); pede licença ambiental para desmatar vegetação em estágio inicial de regeneração

Foto: Reprodução / Google Earth | Requerimento para esse procedimento foi feito junto ao órgão ambiental municipal.

A Fazenda Recanto dos Pássaros, localizada na Rodovia Br 163 Km 1007,5 Margem Esquerda, Zona Rural de Novo Progress, sudoeste do Pará, requereu junto à Secretária Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso, autorização ambiental para supressão de vegetação secundária em estágio iniciail de regeneração

O proprietário do empreendimento, Silvio Luiz Manfroi Junior, no extrato de edital publicado no Diário Oficial do Estado, não informa quantos exemplares serão desmatados e nem se a área foi declarada como reserva legal.

Pelas fotos de satélites disponívies no Google Earth é possível verificar que praticamente todo o entorno da fazenda é tomado por plantação de soja, e que as únicas áreas em verde se tratam de nesgas de terreno a dividir os lotes utilizados para plantio de grãos.

Fonte: O Estado Net e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2025/10:29:35

