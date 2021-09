Empresário que morreu em acidente com paramotor é sepultado em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Alexandre foi resgatado com vida , não resistiu aos ferimentos morreu horas depois na sala de cirurgia do HMNP.

Alexandre era pecuarista e proprietário de uma empresa de produtos agropecuários (BOI FORTE), era iniciante no esporte de pilotar paramotor. Com pouca experiência ele tinha ajuda de amigos, tinha medo da altura, e segundo colegas a opção do esporte era para perder medo de altura.

O corpo do empresário foi velado na capela da Igreja Santa Luzia desde o início da manhã deste domingo 19, a família aguardava a chegada de parentes de outros estados, que devido à distância chegaram nesta segunda-feira 20. O Sepultamento sobre forte comoção de amigos e familiares aconteceu por volta das 18h30mn, no cemitério municipal após missa de corpo presente na igreja Santa Luzia.

