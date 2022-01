Fazendeiro mata ladrão durante tentativa de roubo em propriedade rural

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A polícia chegou logo em seguida e encontrou o suspeito do assalto já sem vida. Ele estava com uma arma e uma faca na cintura.

Em seguida, a vítima ouviu um disparo de arma vindo dos fundos da casa e abriu a porta para a mulher e a sogra entrar. As duas filhas do casal, de 11 e 17 anos, também estavam na propriedade, mas conseguiram se trancar dentro de um quarto. Leia Também: Durante discussão, filho esfaqueia pai na cabeça; os dois estava bebendo em casa

Segundo a polícia, o fazendeiro relatou que estava dentro do quarto, onde pegou uma arma e permaneceu trancado. Minutos depois, um dos criminosos, armado e encapuzado, foi até a janela do quarto e gritou “perdeu, perdeu”. Foi então que a vítima, de dentro do quarto e pela janela, atirou em direção ao suspeito, que saiu correndo em direção aos fundos.

A vítima contou à Polícia Militar que estava iniciando os trabalhos na propriedade quando ouviu gritos e vozes nos fundos da casa e, logo depois, percebeu que a mulher dele e a sogra foram feitas reféns pelos assaltantes. As informações são do Araguaia Notícia

