Federação espanhola revela o áudio do VAR do polêmico gol de Vini Jr.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou neste domingo, através das redes sociais, os áudios do VAR do jogo entre o Real Madrid e o Almería, que terminou com a vitória dos merengues, por 3 a 2.

O encontro ficou marcado por muitas críticas ao trabalho da equipe da casa, sobretudo por parte dos visitantes. Um dos lances que gerou mais polêmica nas redes sociais foi o do gol de Vinícius Júnior, que igualou o marcador (2 a 2) com o braço.

Através do vídeo compartilhado pela RFEF, pode-se ouvir que, após consultar o VAR, o árbitro decidiu validar o gol, considerando que a bola bateu no ombro do camisa 7 do Real Madrid.

“Recomendo uma revisão no campo para avaliar uma possível mão ou não mão. Dêem-me o inverso correto. Parem no ponto de contato”, começa por dizer Hernández Hernández, o VAR do encontro. “Ela [a bola] bate no ombro direito, aí está”, prossegue. “Ele bate no ombro. Avalia-se a possível falta no ataque”.

“Para mim, não há falta de ataque”, diz o árbitro do encontro, Fran Maeso. “Concordo contigo e a bola bate no ombro. Dêem-me uma bola alta por trás. Mais um remate. Perfeito, ele bate com o ombro e é um gol válido. Vou assinalar gol, não há falta”, finalizou.

