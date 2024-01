Bandidos invadem garagem, levam 9 veículos e acabam presos em ação da polícia

Treze homens e uma mulher foram presos nesse domingo (21) depois de furtarem nove veículos de uma garagem, localizada no Bairro Jardim Aeroporto, em Tangará da Serra (239 km de Cuiabá). A caçada ao bando envolveu policiais de sete cidades.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos invadiram o local e levaram os veículos, sendo sete picapes e dois Fiat Mobi, avaliados em cerca de R$ 500 mil.

Três criminosos foram presos próximo à garagem. Em seguida, a PM de Nova Olímpia conseguiu recuperar um dos veículos e prendeu mais um dos envolvidos.

Após caçada, agentes de Tangará, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Jangada, Rosário Oeste, Acorizal, Nobres e Várzea Grande, conseguiram pegar o resto dos criminosos e recuperar os veículos furtados. A ação também contou com helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Tangará da Serra, que irá apurar o caso.

Fonte: ReporterMT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2024/12:20:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...