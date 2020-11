Fluminense vira sobre o Internacional e entra no G6 do Campeonato Brasileiro

O Fluminense venceu por 2 a 1 o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio. Com o resultado, os tricolores chegaram a 35 pontos, acabaram com a sequência de duas derrotas, e voltaram a se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. Já os gaúchos, com 36, veem os primeiros colocados abrirem vantagem.

No primeiro tempo, o Internacional ficou em vantagem após gol de Maurício. Só que na etapa final, o Fluminense virou a partida, com Lucca, em gol olímpico, e Caio Paulista.

Na próxima rodada, o Fluminense vai receber o Bragantino, na segunda-feira da próxima semana, no Maracanã. Já o Internacional entra em campo no sábado, quando encara o Atlético-GO, em Goiânia.

O jogo – O confronto começou equilibrado, com as duas equipes em busca do ataque. Só que o Internacional abriu o placar na primeira boa chance criada na partida, aos 14 minutos. Maurício recebeu de Thiago Galhardo e chutou para defesa de Muriel. No rebote, o mesmo Maurício mandou para a rede.

Mesmo depois do revés, o panorama da partida não mudou. O Fluminense aumentou a posse de bola, mas pouco incomodava o goleiro Marcelo Lomba. O Internacional buscava os espaços dados pelos tricolores, mas também não criaram bons lances.

Na parte final, o jogo ganhou emoção. O Internacional chegou a balançar a rede, com Thiago Galhardo, mas o lance foi anulado com o auxílio do VAR. Em seguida, Wellington Silva fez boa jogada e chutou com perigo. Com isso, os donos da casa foram para o intervalo a frente no marcador no Beira-Rio.

No segundo tempo, o equilibrou no confronto permaneceu e nenhuma das equipes conseguia levar perigo. Só que aos 12 minutos, o Fluminense chegou ao empate com gol olímpico. Lucca cobrou escanteio e a bola foi direto para a rede.

O Internacional passou a pressionar em busca do gol e chegou a balançar mais uma vez a rede com Thiago Galhardo. Mas, após verificação do VAR. o gol foi anulado por impedimento do atacante.

Só que o Fluminense aproveitou os espaços para virar a partida aos 35 minutos. Caio Paulista foi lançado na área e chutou na saída de Marcelo Lomba.

Nos minutos finais, o Internacional seguiu com a pressão, mas viu o Fluminense recuar e segurar a vitória no Beira-Rio.

Gazeta Esportiva

